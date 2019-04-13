أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يحضران المارثون الأول للشباب الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يحضران المارثون الأول للشباب الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق صباح اليوم السبت مارثون الشباب الإفريقي في نسخته الأولى بمشاركة 1500 شاب يمثلون 27 دولة إفريقية والذي يأتي في إطار فعاليات إسوان عاصمة الشباب الإفريقي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

وعبر الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بتواجد هذا الحشد من أبناء الجاليات الافريقية في مصر، للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير، والذي يقام في نسختة الأولى بأسوان، مشيرا الى أن هناك مزيد من الفاعليات والانشطة الشبابية والرياضية التي تنفذها الوزارة لأبناء القارة السمراء على أرض مصر، تزامنا مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي.

ووجه وزير الرياضة الشكر للواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على جهودة الكبيره في توفير كافة الإمكانات من أجل استضافة تلك الاحداث الرياضية، والتي من شأنها أن تساهم في الترويج السياحي لمعالم أسوان التاريخية.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ عدد من البرامج والانشطة بالمحافظة، والتي تهدف الي دمج أبناء القارة الافريقية في بوتقة واحدة، للتاكيد على أن مصر دائما تتواجد مع أشقائها وأصدقائها من الدول الافريقية، بهدف التنمية على صعيد كافة المجالات

