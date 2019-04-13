أخبار مصر | ننشر توصيات مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر توصيات مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء والذى عقد ببنى سويف، مجموعة هامة من التوصيات نتجت عن أربع ورش عمل وهى:

أ- توصيات ورشة عمل "المعاش المبكر وصرف معاش الأطباء"

الاتفاق بالإجماع علي أن ما يحدث من قرارات منع المعاش للأطباء أمر غير دستوري وتعسف لابد من اتخاذ الإجراءات حياله:

1- مخاطبة الأطباء المتضررين والإعلان عن ذلك للجميع بأن يتم عمل توكيل لمحامى النقابة (الفرعية) لرفع دعوة باسم الطبيب وتتدخل فيها الهيئة القانونية بالنقابة العامة.

2- تنظيم فعاليات في صورة ندوات ومؤتمرات صحفية في النقابات الفرعية لمناقشة الأمر وتوصيل المشكلة للإعلام بصورة تساعد في سرعة استجابة وزارة التأمينات.

3- تواصل النقابات الفرعية مع السادة أعضاء مجلس النواب في المحافظات وطلب مناقشة الأمر تحت قبة البرلمان وإيجاد حل سريع.

4- توفير الدعم القانوني الموثق تحت إشراف لجنة ممثله من رئيس لجنة الرواد والهيئة القانونية بالنقابة العامة لمتابعة جميع القضايا المرفوعة.

5- تكوين وفد من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمقابلة السيد رئيس الوزراء وعرض المشكلة علي سيادته.

ب- توصيات ورشة عمل "وضع الأطباء في ظل نظام التأمين الصحى الجديد "

1- الأطباء المتعاقدين يجب أن تحفظ وظائفهم الأصلية فى وزارة الصحة، ويتقاضى كامل الأجر والحوافز وان يسجل ذلك بنص العقد المبرم مع الهيئة.

2- المستحقات المالية للأطباء الموضوعة في اللائحة أجور غير مقبولة ولا تناسب الأطباء ويجب إعادة مناقشتها.

3- طرح مزيد من الحوار حول قانون التأمين الصحي الجديد وتعديله بما يراعى ويناسب حقوق الأطباء والمرضي وإشراك نقابة الأطباء في المناقشة.

4- اللائحة الموضوعة يجب توزيعها علي النقابات الفرعية للبحث والدراسة مع الأطباء في مواقعهم.

5- وضوح من الجهة المتعاقدة مع الأطباء في كيفية تقدير ومحاسبة الأطباء علي تقدير أتعابهم بوضوح شديد مع ذكر كافة التفاصيل في العقد لحفظ حقوق الأطباء.

6- حق نقابة الأطباء (الممثلة لجميع الأطباء ) في الاشتراك في هيئة تسعير خدمات التأمين الصحى التي يقدمها الأطباء (أتعاب الأطباء).

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7- بحث زيارة وفد نقابى بمحافظة بورسعيد ومناقشة الأطباء فيما يمكن تعديله في القانون.

ج- توصيات ورشة "عمل سياسة قبول الطلاب الجدد بكليات الطب"

1- اشتراك نقابة أطباء مصر في (World Medical Association).

2- حصول الطالب الدارس من الخارج علي ما يسمح له بالعمل بنفس البلد الحاصل منها على الشهادة عند طلب القيد بالنقابة.

3- تنفيذ قرار الجمعية العمومية الخاص بشروط قيد خريجى كليات الطب الأجنبية.

4- عدم زيادة أعداد طلبة كليات الطب إلا بعد توافر كل شروط الكفاءة وعمل دراسة موثقة تشارك بها النقابة لمعرفة ضرورة زيادة الأعداد من عدمه.

5- مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات عن طريق النقيب بخصوص الدراسة بكليات الطب بالخارج ووضع معايير محددة للكليات التى يجوز معادلة شهاداتها حفاظا على صحة المواطن المصرى.

د- توصيات ورشة عمل "مستجدات ومتابعة لقرارات سابقة"

1- التأكيد على وجود دليل الأطباء فى كل نقابة فرعية، ونشر الوعى ما بين الأطباء لتسجيل في النقابة الفرعية في محل عملهم.

2- تحويل الي لجنة أداب المهنة كل من يستخدم الإعلام فى غير محلة وفقا للائحة آداب المهنة بنقابة الأطباء.

3- دراسة تعديل لائحة آداب المهنة طبقا للمستجدات.

4- إبلاغ المجلس الأعلي للإعلام لمنتحلي الطب من غير الأطباء وإبلاغ النيابة العامة +العلاج الحر.

5- بالنسبة لضم سنة الامتياز: متابعة النقابات الفرعية لتنفيذ قرار وزيرة الصحة بضم سنة الإمتياز فور استلام الأطباء للتكليف بالمحافظات المختلفة.

6- تشجيع إنشاء الروابط العلمية الفرعية لكل تخصص لتكوين روابط مهنية عامة.

7- تكليف اللجنة النقابية الوزارية بضرورة إعادة عرض موضوع اعتماد الشهادات والدورات الصادرة من نقابة أطباء مصر وفروعها.

8- العرض علي اللجنة العلمية فى النقابة العامة لبيان أحقية أطباء أطفال الكلي فى الانضمام لاى رابطة ( باطنة وكلى - أو أطفال وكلى).

9- دراسة عرض إتخاذ قرار من الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر بإنشاء لجنة أزمات لمساعدة الأطباء وأسرهم.

