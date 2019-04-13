أخبار مصر | ننشر توصيات مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر توصيات مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أ- توصيات ورشة عمل "المعاش المبكر وصرف معاش الأطباء"
الاتفاق بالإجماع علي أن ما يحدث من قرارات منع المعاش للأطباء أمر غير دستوري وتعسف لابد من اتخاذ الإجراءات حياله:
1- مخاطبة الأطباء المتضررين والإعلان عن ذلك للجميع بأن يتم عمل توكيل لمحامى النقابة (الفرعية) لرفع دعوة باسم الطبيب وتتدخل فيها الهيئة القانونية بالنقابة العامة.
2- تنظيم فعاليات في صورة ندوات ومؤتمرات صحفية في النقابات الفرعية لمناقشة الأمر وتوصيل المشكلة للإعلام بصورة تساعد في سرعة استجابة وزارة التأمينات.
3- تواصل النقابات الفرعية مع السادة أعضاء مجلس النواب في المحافظات وطلب مناقشة الأمر تحت قبة البرلمان وإيجاد حل سريع.
4- توفير الدعم القانوني الموثق تحت إشراف لجنة ممثله من رئيس لجنة الرواد والهيئة القانونية بالنقابة العامة لمتابعة جميع القضايا المرفوعة.
5- تكوين وفد من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمقابلة السيد رئيس الوزراء وعرض المشكلة علي سيادته.
ب- توصيات ورشة عمل "وضع الأطباء في ظل نظام التأمين الصحى الجديد "
1- الأطباء المتعاقدين يجب أن تحفظ وظائفهم الأصلية فى وزارة الصحة، ويتقاضى كامل الأجر والحوافز وان يسجل ذلك بنص العقد المبرم مع الهيئة.
2- المستحقات المالية للأطباء الموضوعة في اللائحة أجور غير مقبولة ولا تناسب الأطباء ويجب إعادة مناقشتها.
3- طرح مزيد من الحوار حول قانون التأمين الصحي الجديد وتعديله بما يراعى ويناسب حقوق الأطباء والمرضي وإشراك نقابة الأطباء في المناقشة.
4- اللائحة الموضوعة يجب توزيعها علي النقابات الفرعية للبحث والدراسة مع الأطباء في مواقعهم.
5- وضوح من الجهة المتعاقدة مع الأطباء في كيفية تقدير ومحاسبة الأطباء علي تقدير أتعابهم بوضوح شديد مع ذكر كافة التفاصيل في العقد لحفظ حقوق الأطباء.
6- حق نقابة الأطباء (الممثلة لجميع الأطباء ) في الاشتراك في هيئة تسعير خدمات التأمين الصحى التي يقدمها الأطباء (أتعاب الأطباء).
7- بحث زيارة وفد نقابى بمحافظة بورسعيد ومناقشة الأطباء فيما يمكن تعديله في القانون.
ج- توصيات ورشة "عمل سياسة قبول الطلاب الجدد بكليات الطب"
1- اشتراك نقابة أطباء مصر في (World Medical Association).
2- حصول الطالب الدارس من الخارج علي ما يسمح له بالعمل بنفس البلد الحاصل منها على الشهادة عند طلب القيد بالنقابة.
3- تنفيذ قرار الجمعية العمومية الخاص بشروط قيد خريجى كليات الطب الأجنبية.
4- عدم زيادة أعداد طلبة كليات الطب إلا بعد توافر كل شروط الكفاءة وعمل دراسة موثقة تشارك بها النقابة لمعرفة ضرورة زيادة الأعداد من عدمه.
5- مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات عن طريق النقيب بخصوص الدراسة بكليات الطب بالخارج ووضع معايير محددة للكليات التى يجوز معادلة شهاداتها حفاظا على صحة المواطن المصرى.
د- توصيات ورشة عمل "مستجدات ومتابعة لقرارات سابقة"
1- التأكيد على وجود دليل الأطباء فى كل نقابة فرعية، ونشر الوعى ما بين الأطباء لتسجيل في النقابة الفرعية في محل عملهم.
2- تحويل الي لجنة أداب المهنة كل من يستخدم الإعلام فى غير محلة وفقا للائحة آداب المهنة بنقابة الأطباء.
3- دراسة تعديل لائحة آداب المهنة طبقا للمستجدات.
4- إبلاغ المجلس الأعلي للإعلام لمنتحلي الطب من غير الأطباء وإبلاغ النيابة العامة +العلاج الحر.
5- بالنسبة لضم سنة الامتياز: متابعة النقابات الفرعية لتنفيذ قرار وزيرة الصحة بضم سنة الإمتياز فور استلام الأطباء للتكليف بالمحافظات المختلفة.
6- تشجيع إنشاء الروابط العلمية الفرعية لكل تخصص لتكوين روابط مهنية عامة.
7- تكليف اللجنة النقابية الوزارية بضرورة إعادة عرض موضوع اعتماد الشهادات والدورات الصادرة من نقابة أطباء مصر وفروعها.
8- العرض علي اللجنة العلمية فى النقابة العامة لبيان أحقية أطباء أطفال الكلي فى الانضمام لاى رابطة ( باطنة وكلى - أو أطفال وكلى).
9- دراسة عرض إتخاذ قرار من الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر بإنشاء لجنة أزمات لمساعدة الأطباء وأسرهم.