انت الان تتابع وزير الرياضة يطلق ماراثون الشباب الإفريقي في أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعطى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم السبت، شارة البدء لانطلاق ماراثون إفريقيا الأول للشباب فوق سن 18 عاما فى نسخته الأولى، والذي يأتي فى إطار فعاليات "أسوان عاصمة للشباب الإفريقى"، حيث انطلق الماراثون من كوبرى أسوان الملجم وحتى نادي أسوان الرياضى لمسافة 10 كم، وبمشاركة 750 شابا وفتاة، منهم 150 من شباب الدول الإفريقية وأبناء الجاليات المقيمين بمصر، بجانب 300 طالب وطالبة من كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، بالإضافة إلى 250 شابا وفتاة من مراكز الشباب والأندية بمحافظة أسوان.

وأكد "صبحي" أن هذا الماراثون يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالرياضة، وتحقيق التقارب الإفريقى، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وأيضا مع إعلان الرئيس السيسى اختيار أسوان عاصمةً للشباب الإفريقي. وأضاف وزير الشباب أن الماراثون هو أحد برامج وأنشطة الوزارة، التى تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية،