انت الان تتابع وزير الشباب يفتتح أكبر ملتقى توظيف في أسوان (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، ملتقى توظيف الشباب في استاد أسوان الرياضي بمحافظة أسوان، موضحًا أنه يوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل للشباب من حمَلة المؤهلات كافةً، أو ممن دون مؤهل. وقال وزير الشباب إن ملتقيات التوظيف تأتي في إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل حقيقية ومتنوعة للشباب وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى توفير وظائف غير تقليدية أمام شباب المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.

وشارك اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، في افتتاح ملتقى توظيف لشباب الخريجين، لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص بمشاركة نحو 20 شركة من شركات القطاع الخاص، ويقام الملتقى باستاد أسوان. وتفقد وزير الرياضة ومحافظ أسوان معرض منتجات الشباب الحرفية واليدوية لعرض وتسويق منتجات الشباب