«حنة شيماء».. سخرية من فقرة «فابريكا» والفرقة تدافع

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سخرية على السوشيال ميديا من فقرة "فابريكا" بقرعة كأس الأمم الإفريقية.. رجب: الحفل كان ممتازا بس لازم نحط التاتش المصري.. ومدير أعمال الفرقة: الاتحاد الإفريقي طلبنا بالاسم

تنظيم أكثر من رائع لحفل قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت سفح الأهرامات، مساء أمس، كونه يشيع البهجة ويعطي أملا لغد أفضل لمصر على المستوى الرياضي والسياحي، ولكن ملايين المشاهدين والجالسين أمام الشاشة الصغيرة داخل جدران منازلهم، تبدل بهم الحال مع إحدى فقرات الحفل، التي شهدت ارتداء شباب من الجنسين قمصان عدد من البلدان المشاركة في البطولة، وغلب على أجسادهم عدم التناسق على الإطلاق بخلاف الزيادة في الوزن بشكل مبالغ فيه، ما كان سببًا في حدوث ضجة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الفقرة.

لازم نحط التاتش المصري وتوالت التعليقات الساخرة من الفقرة، ومنها ما نشره، حساب يحمل اسم محمد رجب، على تويتر: "دا لو طهور الواد حمادة مش هيعملوا كده.. مين دول وبيعملو إيه؟.. الحفل كان ممتاز بس لازم نحط التاتش المصري"، كما نشر حساب باسم محمد البنهاوي: "حنة شيماء". تصاعد حدة النقد والسخرية من الفقرة،

لازم نحط التاتش المصري وتوالت التعليقات الساخرة من الفقرة، ومنها ما نشره، حساب يحمل اسم محمد رجب، على تويتر: "دا لو طهور الواد حمادة مش هيعملوا كده.. مين دول وبيعملو إيه؟.. الحفل كان ممتاز بس لازم نحط التاتش المصري"، كما نشر حساب باسم محمد البنهاوي: "حنة شيماء". تصاعد حدة النقد والسخرية من الفقرة، دفع مسؤولي أداء تلك الفقرة للدفاع عن أنفسهم، كون الفقرة لم تتعد الـ4 دقائق، وقدمتها فرقة فابريكا للفنون الموسيقية، حسب ما جاء على لسان أحمد زكي، مدير أعمال فرقة فابريكا، مواصلًا: "لم نقدم عرضًا راقصًا بل قدمنا أداء حركيا خلال استعراضنا ثقافة كل إقليم في إفريقيا". اقرأ أيضًا.. «ريقنا نشف».. متى تعود السياحة الروسية؟ وأضاف زكي، أنهم تدربوا على العرض لمدة 4 أيام فقط، والعرض نال استحسان الجميع، ما عدا السوشيال ميديا المصرية، منوهًا بأن الفريق قدم خلال الحفل، فيديو عبارة عن 4 دقائق ونصف وكان "ميدلي"، أي مختصر للعديد من ثقافات الدول المشاركة في الحفل. Advertisements الفريق اختاره الاتحاد الإفريقي بالاسم الفريق اختاره الاتحاد الإفريقي بالاسم وأفاد مدير أعمال فرقة فابريكا أن العرض شارك فيه عدد من الجنسيات، ومنها على سبيل المثال، التونسية التي تعبر عن ثقافة شمال إفريقيا، والسنغالية التي تعبر عن ثقافة غرب إفريقيا، وجنوب إفريقيا التى تعبر عن الجنوب، ومدغشقر التي تقدم ثقافة الشرق، ومصر باعتبارها الدولة المستضيفة الخامسة. وعن اللغات التي تم استخدامها في العرض، أشار زكي إلى أن العرض احتوى على "اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، ولغتين محليتين من الأقاليم الإفريقية"، لافتا إلى أن الفريق يعد أول فريق مصري يقدم أغاني باللغة المحلية الإفريقية. اقرأ أيضًا..ماذا قال أجيري عن مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2019؟ وأكد زكي أن الفريق تم اختياره بالاسم من الاتحاد الإفريقي والشركة المنظمة للحفل، مشددًا على أنهم حضروا جيًدا في البروفات والتجهيزات للفقرة، وجميع ما وصفه السوشيال ميديا بالسخرية أثنى عليه الاتحاد الإفريقى. تاريخ فابريكا تاريخ فابريكا وبدأت فرقة فابريكا نشاطها عام 2011 بعرض أوبرا "الناى السحرى" للمؤلف النمساوى موتسارت، وإخراج أحد مؤسسى فابريكا، بعد ترجمتها إلى اللغة العربية، وقدمت من خلال عروضها الناجحة على مسرح مكتبة الإسكندرية، وقدمت جيلا جديدا من مطربى الأوبرا بعد تدريبهم وصقل موهبتهم. وفى عام 2013 قدمت فابريكا المسرحية الموسيقية "البؤساء" بعد ترجمتها إلى اللغة المصرية الدارجة على يد الدكتورة سارة عنانى، والتى قدمت كأول مشروع تخرج من قسم "الأداء الموسيقى" الجديد. وقامت سفارة الولايات المتحدة بدعوة فابريكا، فى يناير 2014 للقيام بجولة فى 4 ولايات أمريكية منها واشنطن، ونيويورك ومدينة بوسطن، وولاية فيرمونت. وتتكون فرقة فابريكا من 40 من شباب ذوى الاتجاهات والانتماءات المختلفة، ويجمعهم حب الموسيقى والغناء، فمنهم المحترف ودارس الموسيقى، وآخر هاو جاد في حبه للموسيقى ولديه شغف العمل مع الفرقة، وتتراوح أعمارهم ما بين 16 و40 عاما.

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