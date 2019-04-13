الأرصاد تحذر من طقس الأحد.. وبيان بدرجات الحرارة

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طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح الشمالية الغربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الشرق، وتنشط على البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمرhttps://www.tahrirnews.com/Story/1231831 معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة

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