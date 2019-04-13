شكرا لقرائتكم خبر عن عبور أول شحنة أبقار سودانية وأتوبيس ركاب قادمة من الخرطوم للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر رسمية بوزارة النقل أن «ميناء قسطل» الحدودي مع السودان استقبل اليوم شحنة من «العجول والأبقار» قادمة من السودان، في الوقت الذي استقبل ميناء «ارقين /ادندان» الحدودي أول أتوبيس على متنه مصريون وسودانيون قادم من السودان ومتجه إلى مصر.

وأضافت المصادر أن معبري «قسطل وارقين» يعملان بشكل منتظم وأن غلق الحدود في الايام الماضية كان من المعبرين السودانيين. وأشار إلى أن حركة النقل بين البلدين بدأت تسير بشكل طبيعي وفقا للإجراءات المتبعة.