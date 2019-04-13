شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: «العامل المصري بيشتغل بالكلمة الطيبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن «العامل المصري بيشتغل بالكلمة الطيبة، وليس من أجل المال فقط، وإذا ما وجد تشجيعا ومردودا إيجابيا على ما يقدموه سيبذلون أقصى ما عندهم»، مشددًا على ضرورة اهتمام المؤسسات الصناعية برعاية العمال في ظل احتياج مصر لكل عامل من أجل مرحلة البناء.

وأضاف، الوزير، خلال افتتاح أعمال تطوير، منتجع أبوقير السياحي بالإسكندرية التابع للنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في لقاءاته أن عمال مصر قادرون على بناء بلدهم بأيديهم، وأن الدولة تدعم العمال في شتى المجالات وتسير بخطوات ثابتة لزيادة الأيدي العاملة وتقليل نسب البطالة.

وأكد الوزير، أن الدولة تواصل جهودها لتوفير نظام التأمين الطبي الشامل، وأنه سوف يتضمن فئات كثيرة؛ منها العمال، لافتا إلى وجود إنجازات على أرض مصر تحتاج الترويج لها، من خلال الناس، معتبرا أن عام 2019 بداية الخير لمصر.