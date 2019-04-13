شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوستيت» يفتتح موسم زراعة القطن: «الموسم مبشر بالخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سعيد جدًا بزيارته لمحطة بحوث سخا والمحطات البحثية التابعه لها التي يتم الاعتماد عليها في إنتاج الأصناف المحددة من كافة المحاصيل وتطوير منظومة الزراعة، مشيرًا إلى أنه التقى بالباحثين والعلماء للإطلاع على جهودهم في تطوير الأصناف.

وكان وزير الزراعة قد قام بزيارة محطة بحوث سخا والبرنامج الوطني لتربية وإنتاج تقاوي القمح والفول البلدي ومحاصيل العلف والبصل والمحاصيل الزيتية، كما قام بافتتاح موسم زراعة القطن بمحطة بحوث سخا وزيارة محطتي إعداد التقاوي لمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وزيارة أنشطة الإنتاج الحيواني بمحافظة كفرالشيخ.

وأثناء تفقده لحقول القمح المبشرة ببحوث سخا، قال وزير الزراعة إن الموسم مبشر بالخير، وأن السعر سيكون جيدًا، وتم الإعلان عنه قبل موسم التوريد وذلك بالتنسيق مع وزير التموين، حيث سيتم صرف مستحقات المزارعين خلال ٤٨ ساعة من التسليم.

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وطالب الوزير المزارعين بعدم الحصول على التقاوي للقمح أو الأرز من السوق السوداء، لإنها ستكون مجهولة المصدر وغير معتمدة، موضحًا أنه يدرس استلام محصول القطن من المزارعين والبيع بأعلى الأسعار، مؤكدًا أنه محل دراسة مع الجهات المعنية.

وقال وزير الزراعة إننا نشجع زراعة القطن، مضيفًا أنه سوف يتم ابتكار طريقة للتسويق المباشر للقطن في إحدى محافظات الصعيد بتجميع المحصول والمزايدة عليه بين الشركات والبيع بأعلى الأسعار، وذلك استرشادًا بالسعر العالمي.

وعما تردد عن إصابة القمح بالصدأ الأصفر، أكد وزير الزراعة عدم صحة ذلك، قائلا إن البعض أراد ان يحرمنا من فرحتنا بزيادة الإنتاج بادعاء ذلك، وأن نسبة الإصابة لا تتجاوز واحد في العشرة آلاف، مضيفًا أن بعض المزارعين قالوا إن لديهم تقاوي قمح فرعوني، وبالتجربة بحقول بحوث سخا تبين عدم جودتها وقررنا استبعادها، وأثناء تفقد الوزير لحقول الفول تبين إلغاء العديد من أصناف الفول المبشرة فأوصى بتحديد تلك الأصناف من خلال مذكرة ليأمر بإعادة العمل بها، كما تفقد الوزير حقل الكتان الارشادي، وأكد أن إنتاجيته زادت بنسبة ٦٠% على مستوى الجمهورية، كما افتتح الوزير موسم زراعة القطن بالحقول الارشاديه ببحوث سخا.

ومن ناحيته، قدم الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، الشكر لوزير الزراعة ووزير الري على موافقتيهما على زيادة مساحة الأرز بالمحافظة إلى ٢٧٧.٥ ألف فدان بدلا من ١٧٠ ألف فدان، إضافة لـ٥٠ ألف فدان تروي من مياه الصرف، وذلك إنجاز كبير، لإن أرض المحافظة شديدة الملوحة، ولا تصلح إلا لزراعة الأرز.

كما أشاد محافظ كفر الشيخ بوزير الزراعة لموافقته على ٧٥ طلب تخصيص أراضي تبرع بها المواطنين لمشروعات ذات نفع عام لا تضر برقعة الأرض الزراعية، لإن محافظة كفر الشيخ ليس لها ظهير صحراوي.

زيارة وزير الزراعه لكفرالشيخ

زيارة وزير الزراعه لكفرالشيخ

زيارة وزير الزراعه لكفرالشيخ

زيارة وزير الزراعه لكفرالشيخ

زيارة وزير الزراعه لكفرالشيخ

زيارة وزير الزراعه لكفرالشيخ

زيارة وزير الزراعه لكفرالشيخ