شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها لشبابها»: صناديق قمامة متطورة في شوارع العاصمة ضمن حملة «أنظف بينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مبادرة «بنها لشبابها» برئاسة أحمد كمال شعلان، منسق المبادرة، حملة جديدة تحت عنوان «بنها انظف بينا» في إطار خطة المبادرة لمحاصرة أزمة النظافة وانتشار مقالب القمامة العشوائية بالمدينة وبعض المناطق الحيوية بها حيث أهدت المبادرة مجلس مدينة بنها برئاسة حمدي سلامة 7 صناديق قمامة متطورة صممتها المبادرة بتكلفة 100 ألف جنيه حيث تساعد هذه الصناديق على توفير مكان آمن ومغلق لجمع القمامة ويتم تفريغه بطريقة جديدة بحيث يتم جمع القمامة بسيارات المجلس دون ترك أي آثار حول الصندوق بما يحافظ على الشكل الجمالي.

Advertisements

وقال احمد كمال شعلان منسق المبادرة ان الحملة تاتي إستجابة لمطالبة الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية بتدشين حملات جاده من المجتمع المدني لمواجهة ازمة القمامه حيث قررت المبادرة تدشين الحملة الجديدة لمواجهة مشكلات مقالب القمامه في بجوار المناطق الحيوية والمدارس والتي إنتشرت مؤخرا بالعاصمه حيث تم تنفيذ صناديق القمامه الجديده بحيث تحفظ القمامه بطريقة جمالية دون تشوية المظهر الحضاري مشيرا انه تم وضع هذه الصناديق بمنطقة الحرس الوطني ببنها وبجوار إدارة الجامعة بشارع المرور وبجوار مدرسة بنها الثانوية بنات وهي الاماكن التي كنت تعاني من تحولها لمقالب قمامه عشوائية.

وأكد شعلان على ضرورة تكاتف جميع منظمات المجتمع المدنى في منظومة النظافة للقضاء على ازمة القمامة من خلال المشاركة في أعمال الجمع والنقل للمخلفات بحيث يكون جزء لا يتجزأ من المنظومة مشيرا ان الحملة تضمن ايضا فعاليات لتوعية المواطنين بالنظافة في ضواي العاصمة بنها، وقال إن الصناديق الجديدة متطورة جدا وتراعي الاشتراطات والسلامة البيئية من خلال انشائها بصورة مغلقة تمنع الانبعاثات والروائح الكريهة حفاظا على سلامة المواطنين.

ووجه «شعلان» رسالة لاهالي العاصمة مطالبا بضرورة الحفاظ على المظر الجمالي وإلقاء القمامة داخل الصناديق العمل للحفاظ على البيئة بشكل عام وتحسين المظهر الجمالي مشيرا ان الحملة بالتعاون مع مجلس المدينة تسعي لتعميم هذا المشروع على كافة انحاء وضواحي واحياء العاصمة بهدف تغيير ثقافة الشارع بكل فئاته في التعامل مع القمامة ولكى يشعر مواطني العاصمة بالفارق.