شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يتفقد مقبرة «نفر» مغني الملك اوناس بسقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار السبت مقبرة «نفر» مغني الملك اوناس بمنطقة آثار السقارة والتي تعود للأسرة الخامسة، وهي مقبرة صخرية منحوتة في الجبل.

جاء ذلك على هامش تفقده اليوم مع أكثر من 50 سفيرا مقبرة «خوى» من الأسرة الخامسة بجبانة سقارة والتي تم الإعلان عن اكتشافها يوم 2 أبريل الحالي، وتتفرد بنقوشها وألوانها.

تعد مقبرة «نفر» نموذجا للمقابر الخاصة بالنبلاء، وتتكون مقبرته من 9 أبيار، وتحتوي المقبرة على مناظر تجسد الحياة اليومية لصاحب المقبرة وزوجته ومنظر لصناعة النبيذ، ومناظر لصناعة الذهب والعيش، كما سجل من خلال المناظر أسماء كل من لم يدفع الضرائب، إلى جانب وجود مومياء نفر داخل المقبرة.