شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرات حاشده في بني سويف لشرح التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة بني سويف «ثلاث» مؤتمرات جماهيريًة حاشدًه، بدأت بمؤتمر نظمه النائب «عاطف عبدالجواد» عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر بني سويف ، بمركز شباب العبور، ومؤتمراً ثانيا ً نظمه مستقبل وطن في قرية «دنديل» بمركز ناصر، والمؤتمر الثالث في قاعة المؤتمرات بجامعة بنى سويف نظمه حزب صوت الشعب لشرح مواد الدستور المنتظر ، والإعلان عن الإستفتاء على تعديلها خلال أيام «٢٢و٢٣و٢٤ أبريل الجاري». جاء ذلك بحضور ممثلون للقيادات التنفيذية السياسية ، والنقابية، والشعبية ،والدينية بالمحافظة، للإستماع لشرحٍ كلاً من الدكتور «على مسعود» عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف ، والنائب «عاطف عبدالجواد» عن المواد المقترح الإستفتاء على تعديلها، والأسباب التي دفعت مجلس النواب للموافقة على التعديلات.

بدأت المؤتمرات الثلاث بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، ثم جلسة حوارية للدكتور «على مسعود» عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، لشرح مواد التعديلات الدستورية، مؤكداً لجموع الحاضرين أن الدستور ليس قرآناً، وكان يجب علينا تعديل الدستور من سنوات، لافتاً إلى أن العديد من الدول قامت بتعديل الدستور من أجل التنمية والإستقرار، مشيراً إلى أن المواد المقترح تعديلها أصبحت لازمة في ظل الظروف المحيطة التي تمر بها المنطقة.

فيما أكد النائب «عاطف عبدالجواد» أهميه مادة إختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية ، حيث ستحقق تلك المادة أمرين هامين الأول تخفيف الأعباء عن رئيس الجمهورية بإسناد جزء من مهامه لنائبه ، فضلاً عن وجود كوادر يتم إعدادها لتولى هذا المنصب مستقبلا من خلال خبرات يتلقاها نواب الرئيس، مشيرًا إلى مدى تحمل الرئيس السيسي الصعاب في أوقات المحنة، والخروج بها من هذا المنعطف المظلم، بعد إن كنا سنذهب إلى ويلات لا نعرف أين تصل بنا، إضافة إلى عمله على مكافحة الفساد.

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وأشار«نائب بني سويف» إلى أن مميزات إنشاء مجلس الشيوخ، أنه سيناط له بعض اختصاصات مجلس النواب من الإعداد للتشريع، مقترحاً أن يكون نصف أعضاء مجلس الشيوخ بالتعيين من شخصيات قانونية وقضائية ، حتى يكون دوره إضافي لدور مجلس النواب على أن يتفرغ مجلس النواب لدوره الأساسي وهو الدور الرقابي.

وأكد «عبدالجواد» أن المميزات في تعديل الدستور تتمثل في نص تمثيل المرأة بنسبة 25 % من أعضاء البرلمان، مما يساهم في مشاركة فعالة للمرأة من أجل التنمية المشتركة، مشيراً إلى ضرورة تطور التعديلات الدستورية بما يتواكب مع التطورات التي تمر بها الدولة، وإعطاء الفرصة للقيادة الحكيمة للرسوُ بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

فيما نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس« أشرف رشاد الشريف» فی محافظة بنی سويف مؤتمر جماهيری بقرية «دنديل» مركز ناصر للتعديلات الدستورية برعايه النائب «حسام العمدة »أمين حزب مستقبل وطن ببنی سويف ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، وبحضور المستشار «عصام هلال» أمين تنظيم الحزب على مستوي الجمهوريه ،والنائب «مجدي بيومي» عضو الإداره المركزيه بالحزب ، والنائب «بدوى نويشي» أمين مساعد الحزب ووكيل لجنه الإداره المحليه ، والنائب «جمال هندي» والنائب «محمد كساب »والنائب «هشام سليم» والنائب «عبدالله مبروك» والنائب «هشام مجدي» والنائبه «مرفت ميشيل »وجميع أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة وجميع أمناء المراكز.

في بدايه اللقاء أكد النائب «حسام العمدة» عضو مجلس النواب وأمين الحزب علی الإصطفاف الوطني ، وتوحيد الجبهه الداخلية ،ولا سيما أن الخطر مازال محدقاً بالمنطقة العربية ومصر، وتطرق فی الحديث أن التعديلات الدستورية كيف انها تنمی دور الأحزاب السياسية وتحافظ علی إستقرار الوطن.

وعقد حزب صوت الشعب بمدينة بنى سويف مؤتمراً جماهيرياً، في قاعة المؤتمرات بجامعة بنى سويف وقال «احمد البراوى» رئيس الحزب أهميه التعديلات الدستورية ،وفسر المواد الجدلية التی يستخدمها البعض للهجوم علی هذا الإستحقاق الهام ،وكيف أن الدستور عمل بشری قابل للتعديل ،وإنه ليس نصا سماويا ً، وأن التاريخ القديم والحديث شاهداً علی أن كثيراً من الدول عدلت دساتيرها أكثر من مرة ،وأن هذة الفترة التی تمر بها مصر من نهضة وبناء كان حتمياً تعديل بعض هذة النصوص للمساعدة في إستكمال بناء الدولة، مؤكداً أن حزب مستقبل وطن لدية كوادرة التی تتصدر المشهد السياسي خلال هذة المرحلة من عمر الوطن