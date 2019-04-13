شكرا لقرائتكم خبر عن «البركاني» مصممون على هزيمة الحوثيين ليستعيد الشعب دولته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس البرلمان اليمني المنتخب «سلطان البركاني» تصميم بلاده على هزيمة إنقلاب الحوثيين، ليستعيد الشعب اليمني دولته، مشيداً بدور تحالف دعم الشرعية في وجه الانقلاب.

وقال «البركاني» في كلمته التي ألقاها في الجلسة الأولى للبرلمان اليمني «السبت» في مدينة (سيئون) بحضرموت - أن إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان ، مؤكداً أن اجتماع البرلمان اليمني في سيئون يأتي متوافقاً مع مواد الدستور، لافتاً إلى العمل على تقديم الخدمات للشعب اليمني عبر المؤسسات الدستورية.

وأضاف اليمنيون يتطلعون إلى السلام والتعاون على مبدأ الوطن للجميع، ونحن ندعم كل الجهود الساعية إلى تحقيق السلام ، سواء كانت جهوداً محلية أو إقليمية أو أممية ، معرباً عن شكره للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص «مارتن جريفيث » لإعتبار خيار السلام هو الخيار الإستراتيجي الأساسي لحل الأزمة اليمنية.

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وتابع «ندعو جماعة الحوثي إلى نبذ العنف والجنوح إلى السلم، وأن تتحول إلى مكون سياسي يمارس وجوده وحقوقه وفقا لمحددات القانون والدستور ، ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية» مؤكدا أن نواب الشعب اليمني مطالبون بالخروج بمشروع يحافظ على وحدة البلاد ، وإعادة أمن واستقرار ومكانة اليمن بين الشعوب.

وطالب مسئولي الأجهزة الحكومية بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن ،وممارسة مسئولياتهم تجاه الشعب اليمني ، داعياً الحكومة إلى حشد كل موارد الدولة ، وتوجيهها لخدمة مصالح الشعب اليمني ، ورفع المعاناة عنه والتي أنهكها الإرهاب.

كما دعا أيضا إلى دعم الشعب اليمني للتخفيف من المعاناة الإنسانية ، وإعادة الإعمار وفق برنامج وطني تشاركي تعده الحكومة ، بالتنسيق مع مجلس النواب لتحديد الأولوية الملحة والإستحقاقات العاجلة.

وشدد «البركاني» على عدم قبول الإنتقاص من سيادة الشعب اليمني على أرضه، وعدم التحيد مطلقاً عن التمسك بمبادئ ، وأهداف النظام الجمهوري والوحدة اليمنية.

وكانت الجلسة الأولى للبرلمان اليمني قد انطلقت «اليوم» في مدينة سيئون، وذلك بعد توقف دام أكثر من أربعة أعوام ، منذ إنقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية وإجتياحها للعاصمة صنعاء، وإعلانها حل البرلمان والحكومة.