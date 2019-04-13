شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إنشاء مشروع ري لقريتى الشرفا والمنيرة بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، إجتماعًا بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والمهندس إمام الإمام مدير ري القليوبية ورحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية.

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وناقش الإجتماع مشروع إنشاء ري لقرى الشرفا والمنيرة بالقناطر الخيرية بديلًا للمشروع القائم والذي يعتمد على ماكينات ديزل رفع مياه على فرع دمياط والتي تكلف المواطنين مبالغ مالية كبيرة حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع مديرية الري لإقامة المشروع لخدمة المزارعين حيث يمثل المشروع أهمية حيوية وشريان الحياه لعدد 981 فدان يمتلكهم 974 مزارع بقريتي الشرفا والمنيرة.

وحيث إن المزارعين يتضررون من عدم وجود مياه كافية طوال العام وتظهر بصورة أوضح في فترة السدة الشتوية أو في حالة إنخفاض منسوب المياه حيث يتحمل المزارع تكلفة عالية تصل إلى حوالي 3200 جنيه تقريبا في السنة للفدان.

وأعطى المحافظ تعليماته لمدير مديرية الري بمخاطبة معهد بحوث النيل لعمل دراسة ومقايسة هندسية لتنفيذ المشروع لسرعة طرحها على أحد المقاولين وإختيار أنسب المقترحات والحلول التي تضع حلول دائمة للمشروع حيث تم إقتراح تدبيش وتعميق مجرى المياه بعمق 3 متر لسهولة توصيل المياه وشق مجرى بعمق 3 متر أمام مجرى الصرف وإزالة العقبات لمجرى المياه وتجريف وفتح المثلث الموجود بالسيالة الموجودة بإتجاه منحرف من الكوبري.