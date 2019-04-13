شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان الطبول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الفنان إنتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، مؤتمرًا صحفيًا، في الخامسة مساء غدًا الأحد، للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة للمهرجان وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة، وهو المهرجان الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب بالتعاون مع مؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ووزارة الثقافة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د.هبة يوسف، وقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة د.خالد جلال, المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د.سعيد المصرى, ووزارة الاّثار, م.أحمد يوسف رئيس هيئة التنشيط السياحي, علا جمال رئيس قطاع السياحة الداخلية، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة د.إيناس عبد الدايم.

وسيُعلن «عبد الفتاح» في المؤتمر الصحفي عن الدول والفرق المشاركة في المهرجان هذا العام 2019 وورش العمل التي تتخلله، وأماكن إقامته وعروضه، وهو المقرر انطلاق فعالياته في الفترة من 20- 27 أبريل الجاري، بالإضافة لتفاصيل حفلي الإفتتاح والختام وضيف شرف المهرجان بالإضافة للجهات المشاركة.