شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» الإعلان عن كشفين جديدين بالأقصر الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور«خالد العناني» وزير الآثار إنه سيتم الإعلان عن كشفين جديدين بالأقصر يوم الأربعاء المقبل، إضافة إلى تنصيب آخر تمثال للملك رمسيس الثاني بواجهة معبدالأقصر بعد ترميمه بأيد مصرية؛ وذلك إحتفالاً بيوم التراث العالمي والذي يوافق 18 أبريل من كل عام.

جاء ذلك خلال تفقده وأكثر من 50 سفيرا أجنبيا «السبت» مقبرة (خوى) من الأسرة الخامسة بجبانة (سقارة) والتي تم الإعلان عن إكتشافها يوم 2 أبريل الجاري، والتي تتفرد بنقوشها وألوانها.

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وأكد«العناني» أن الدكتور«مصطفى مدبولي» رئيس مجلس الوزراء يولي اهتماماً كبيرا بتطوير منطقة (سقارة) لسهولة حركة الزيارة بالمنطقة وتنشيط السياحة..مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من الإعلام الذي ينقل الصورة للعالم أجمع.

وأضاف أن هناك شائعات كثيرة حول إعادة إكتشاف ما كان مكتشفاً من قبل، واليوم نرد على ذلك ونؤكد أن كل اكتشاف «تم الإعلان عنه لأول مرة»، وذلك لكثرة البعثات الأثرية المصرية، وخبرة العاملين بالوزارة.

وأشاد وزير الآثار بحرص سفراء الدول الأجنبية والعربية والأفريقية على حضور الإكتشافات الآثرية ،التي تعلن عنها الوزارة مما يساهم في تنشيط الحركة السياحية بمصر.