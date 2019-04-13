شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف رحلات الطيران بين القاهرة والخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت شركات الطيران المصرية رحلاتها إلى المطارات السودانية، السبت، بعد تعليقها يوم الخميس الماضي، على خلفية الأحداث التي تشهدها السودان.

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وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن حركة الطيران بين القاهرة والخرطوم تم استئنافها صباح اليوم، السبت، وغادرت رحلة مصر للطيران رقم 857 متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي، وعلى متنها 140 راكبا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أيضًا على مدار ساعات اليوم، موضحة أن الشركة تسير 3 رحلات يوميا إلى السودان.

كانت سلطة الطيران المدني المصري، أخطرت جميع شركات الطيران المصرية، أول أمس الخميس، بحظر تشغيل الرحلات إلى المطارات السودانية إلا بعد عمل إجراءات تحليل المخاطر لضمان سلامة التشغيل وإرسالها إلى السلطة للحصول على الموافقة قبل التشغيل، وذلك لضمان أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية والتأكد من الإجراءات الأمنية.

وقامت شركة مصر للطيران بوقف رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم من يوم الخميس، على إثر قيام السلطات السودانية بإغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الملاحة الجوية، في إطار الظروف الحالية التي تشهدها السودان.