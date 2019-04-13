شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مصر للطيران يتوجه إلى «سياتل» لاستلام طائرة الأحلام الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، وفد من الشركة الوطنية مصر للطيران، متوجهًا إلى مدينة سياتل الأمريكية لإستلام طائرتها الثانية من طراز «بوينج دريملاينر 787-9» ضمن صفقة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات، والتي تم توقيعها بمعرض دبي للطيران عام 2017.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، في 28 مارس الماضي، أول طائرة من طائرات دريملاينر الجديدة، ضمن صفقة الطائرات التي تعاقدت عليها الشركة الوطنية مصر للطيران، وأقلعت الطائرة 787-9 رحلة رقم MS620، في أول رحلة لها متجهة إلى الكويت، بعد انضمامها حديثًا إلى أسطول الشركة في مطلع أبريل الجاري.

وَتحتاج الشركة الوطنية مصر للطيران تلك الطرازات من الطائرات، لتشغيلها على خطوط المسافات الطويلة، وتتميز بأنها قادرة على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كم دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

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