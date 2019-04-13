شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. وزيرة الثقافة تكرّم 5 من مبدعي الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد د. إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، في السادسة مساء غداً الأحد، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، تكريم خمسة من المبدعين الذين أثروا المسرح السكندري، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الحرية المسرحي، والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وهي دورة مهداة للدكتور أبوالحسن سلام، وترأسه هذا العام الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز.

وقال د. فتحى عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن المهرجان يكرم هذا العام الكاتب والشاعر خميس عز العرب، والفنان حسنى شتا، وأسماء الراحلين عزت الإمام، ماجد الهجرسى، ومحمد شمس، مضيفًا أن وزير الثقافة ستشهد خلال الاحتفالية تخريج الدفعة الخامسة من ستوديو الممثل تحت إشراف المخرج محمد مرسى والإعلان عن فتح باب التقديم للدفعة السادسة.