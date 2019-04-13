شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لشرح التعديلات الدستورية بتربية الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت أسرة «طلاب من أجل مصر» بكلية التربية بمدينة الغردقة ، جلسة حوارية حول التعديلات الدستورية 2019 ، للحديث عن المواد المستحدثة ، والمواد المعدلة من الدستور، جاء ذلك بحضور كلاً من الدكتور «اسامة عمارة »وكيل الكلية ، والمهندس «أحمد الدقاق» أمين تنظيم حزب مستقبل وطن ، و«عبدالرازق حسن » مدير المتابعة بالحزب ، وسط حضور كبير من طلاب كلية التربية بمدينة الغردقة.

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وأكد الدكتور «أسامة عمارة» وكيل كلية التربية بالغردقة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن التعديلات الدستورية 2019، تصب في مصلحة الديمقراطية وتعطي الأذن لعجلة التنمية في السير في طريقها ، وتضرب أعناق المتربصين بالدولة من الخونة، وأعداء الوطن، مضيفاََ أنه كان من الضروري إضافة تعديلات على الدستور حيث أن التعديلات الدستورية 2019 هو المخرج والسبيل الوحيد لاستكمال مرحلة التنمية والبناء بالوطن الغالي .

و من جانبه؛ أشار «أحمد الدقاق» أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، أن التعديلات المقترحة على بعض المواد تأتي جميعها في الصالح العام، وليس لمصلحة شخص أو مجموعة كما يظن البعض، وإنما تستهدف تحقيق مزيد من الإستقرار والتنمية الاقتصادية بما يتماشى مع الخطط الخمسية للدولة، مضيفاََ أن بعض المواد التي جرى تعديلها، وخص بالحديث مدة الرئاسة، واعتبر أن زيادة المدة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات أمر ضروري , لتحقيق خطة التنمية التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في نفس السياق.

وأوضح «عبدالرازق حسن » أمين التقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أهم البنود المعدلة والمضافة بالدستور ، واستعرض أهم الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الفترة السابقة، موجهاََ الدعوة للشباب للنزول والمشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، والمقرر لها الفترة من 22 إلى 24 ابريل الجاري ، مشيراََ إلى ثقته في وعي الشباب المصري لما يدور في المنطقة، ورغبة بعض قوي الشر في التنكيل بمصر ، وما تقدمه القيادة السياسية للبلاد من تصدي قوي لكل هؤلاء المتربصين بالبلاد.