شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس جامعة الأزهر يدشن مبادرة "هنجملها" بزراعة أشجار بالحرم الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، مبادرة "هنجملها" والتى تهدف إلى زرع حرم جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بأشجار مثمرة.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن المبادرة تهدف إلى زراعة أشجار مثمرة فى كل مكان يصلح للزراعة فى مصر، حتى نحقق النماء والانتماء للوطن وتغيير الفكر السلبى إلى إيجابى والمبادرة لا تنتمى لأحزاب ولا مؤسسات ولا جمعيات، وتقوم المبادرة على المشاركة المجتمعية دون أدنى تكلفة على الدولة.

وتم إطلاق المبادرة فى مدينة العاشر من رمضان عام 2017، حيث تم زراعة 26 ألف شجرة مثمرة فى عامها الأول فى العاشر من رمضان ثم انطلقت إلى ربوع مصر، حيث تم زراعة حتى الآن 76 ألف شجرة فى 12 محافظة شملت محافظات الشرقية والمنوفية والسويس والإسماعيلية والقاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ، وتم زراعة أشجار بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فى الزقازيق وكلية أصول الدين بالزقازيق .

ويأتى تدشين المبادرة على هامش احتفال جامعة الأزهر اليوم بـ"يوم التفوق 2019" ، وشارك فى المبادرة الدكتور أشرف عطية البدويهى، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وسفير تايلاند بالقاهرة، والدكتور عثمان شهاب، المستشار التربوى والثقافى ممثلًا للسفير الأندونيسى.