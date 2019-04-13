شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للشطرنج يعتمد فريق نقابة المهندسين فى الاتحاد المصرى للعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق نقابة المهندسين، رئيس لجنة العلاقات العامة بالنقابة، اركادى دفور كوفيتش نائب رئيس وزراء روسيا الأسبق ورئيس الإتحاد الدولى للشطرنج والذى يزور مصر، وأعلن ضم الدكتور هشام الجندى رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج والمهندس عمرو عرجون، مسئول نشاط الشطرنج بلجنة العلاقات العامة بالنقابة.

وأوضحت النقابة، فى بيان اليوم، أن هذا اللقاء جاء إطار افتتاح مباريات الشطرنج التى تنظمها نقابة المهندسين لأعضائها، حيث أسفر اللقاء عن اعتماد فريق المهندسين للشطرنج بالاتحاد المصرى للشطرنج فى الدورى الممتاز درجة ج.

من جانبه، أشار المهندس هانى ضاحى نقيب مهندسى مصر، إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص النقابة على تنمية مهارات وقدرات أعضاءها فى الجانب الرياضى والاجتماعى بالإضافة الى الجانب المهنى .

فيما أكد المهندس مؤمن شفيق، على انه سيتم الإعلان عن مواعيد المباريات استعدادا لبدء البطولة الرسمية، مشيرا إلى انه من المقرر ان ينظم الاتحاد المصرى للشطرنج تصفيات الدورى الممتاز ب فى مقر نقابة المهندسين حيث يحصل الفريق الفائز على كأس النقابة فى بادره تعد الأولى من نوعها فى نشاط النقابات المهنية.