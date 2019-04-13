وكيل الصيادلة: تجاوزنا مرحلة صعبة.. ولن نكرر التجربة السيئة في النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور عصام عبدالحميد وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال النقيب، التحية إلى كل النقابات المهنية التي دعمت نقابة الصيادلة في موقفها حتى صدور قرار وقف تعيين الحارس القضائي.

ودعا عبدالحميد، خلال مؤتمر نقابة الصيادلة، اليوم السبت، بمقر النقابة بجاردن سيتي، الصيادلة إلي الاحتشاد الثلاثاء القادم أمام الصناديق الانتخابية لاختيار من يمثله، قائلا: "نجدد العهد أمام الصيادلة لتسليم النقابة لمن يمثلهم".

وأكد أنه استوعب أعضاء النقابة في الثلاثة الشهور الأخيرة، ولم الشمل، وأعطى النقابات الفرعية صلاحيات، وشراء مقرات جديدة تابعة للفرعيات وتم افتتاح نادي لصيادلة أسوان، وعودة الفرعيات لاقتياد مسيرة العمل العام في محافظاتها.

وأكد أن المجلس حل مشكلة تكليف، وتم التعاون مع أعضاء مجلس النواب لحل المشكلات، والتعاون مع النقابات الأخرى في وضع آليات عمل هيئة التأمين الصحية، مشيرا إلى اجتياز النقابة الفترة الصعبة، والحراك الذي استمر على مدار عام مضى، حتى أصبحت الآن قادرة على قيادة ملف الصيدلة فى مصر، وحل مشاكل الصيادلة، ولن يتكرر هذا النموذج الذي اضار النقابة خلال الفترة الماضية.