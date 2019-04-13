وزارة الاتصالات: 44 مليون جنيه تكلفة إعداد أطلس الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور علاء الحايس رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بوزارة الاتصالات، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف وهيئة المساحة لإنجاز مشروع أطلس هيئة الأوقاف.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر السبت، بمقر أكاديمية الأوقاف، بالسادس من أكتوبر، أن تكلفة إعداد مشروع هيئة الأوقاف، بلغت 44 مليون جنيه، وتم عمل رقم قومي لكل وقف به جميع التفاصيل الخاصة به، وقاعدة بيانات خاصة لكل أملاك الوقف، بما يوازي شهادة ميلاد لكل وقف، به كل البيانات الخاصة به، بما يمنع التعديات على أي وقف مسبقاً.

وأشار إلى أن إنجاز أطلس الأوقاف شيء يدعو إلى الفخر، كاشفا أنه تم عمل شباك موحد للمواطنين بمناطق الأوقاف، للاستفسار عن أي وقف خاص بهم، وتلقي الشكاوى والاقتراحات، وهو أمر يحدث للمرة الأولى. ​