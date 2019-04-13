شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة لـ"عبدالرحيم علي": أرض اللواء ينطبق عليها قانون الإيجارات وسنمنح خطابات رسمية للمتضررين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الدكتور عبدالرحيم علي، نائب الدقى والعجوزة، فى اتصال هاتفى جرى بينهما اليوم السبت، على الوضعية القانونية لسكان الإيجار القديم بمنطقة أرض اللواء، بعد فحص طلبه المدعوم برد وزارة الإسكان عن وضعية منطقة أرض اللواء وكونها مدينة وليست قرية.

وأكد راشد، للنائب عبدالرحيم علي، أن أرض اللواء جزء من حي العجوزة، وتخضع لقانون الإيجارات وليست قرية، وأنه أعطى تعليماته لحى العجوزة بإصدار شهادات مختومة بذلك للمواطنين المتضررين لتقديمها للمحاكم لحسم تلك القضية.

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كان النائب عبدالرحيم علي، استقبل الأهالى المتضررين من أرض اللواء فى مكتبه واستمع إلى شكواهم بسبب طردهم من مساكنهم، لأنه لم يكن هناك قرار واضح باعتبار أرض اللواء مدينة وليست قرية، وعلى الفور أرسل طلبين إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الإسكان، والتقى محافظ الجيزة، ووعده الجميع بحل تلك المشكلة في غضون أيام، وبالفعل أرسلت وزارة الإسكان خطابا رسميا للنائب تؤكد فيه أن منطقة أرض اللواء وفقا للحيز العمراني المعتمد لمدينة الجيزة سابقا ومحافظة الجيزة، لم تعد قرية بل أصبحت تتبع حى العجوزة وتسرى عليها قوانين الإيجارات شأنها شأن أى منطقة حضارية.

وتأتي مكالمة محافظ الجيزة، لنائب الدقي والعجوزة، تتويجا لهذه الجهود وتضع الأمر فى نصابه القانونى الصحيح.