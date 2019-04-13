شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الدستور ليس قرآنا وتعديله تحكمه ضوابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تعديل الدستور أمر تحكمه ضوابط يعرفها القانونيون ومجلس النواب قال كلمته.

وأضاف جمعة، خلال مؤتمر بأكاديمية الأوقاف حول أطلس الممتلكات وخطة رمضان، أن الدستور ليس قرآنا وكل الدساتير التى كتبت فى المراحل الانتقالية تشهد تعديلات بضوابط متوفرة لدينا.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن المساجد والأوقاف دورها الدعوة للمشاركة وليس لتوجيه الناس إلى شكل التصويت بنعم أو لا، وذلك على مبدأ أن المساجد لله وليس للانتخابات ولن نسمح بالتوجيه فى التصويت أو تعليق لافتات تأييد أو رفض بل ندعو للمشاركة فقط، موضحًا أن الأوقاف تستهدف جمع صكوك أضاحى بـ100 مليون جنيه وسيكون من أول شهر رمضان المقبل.