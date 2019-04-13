شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الزراعة يفتتح موسم زراعة القطن بمحطة بحوث سخا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، افتتاح موسم زراعة محصول القطن بمحافظة كفر الشيخ، باستخدام ماكينة زراعة يدوية، وذلك بمحطة البحوث الزراعية بسخا.

وقال أبو ستيت، خلال جولته بمحطة بحوث سخا، إن الماكينة المستخدمة فى زراعة المحصول، عبارة عن آلة يدوية بسيطة، منخفضة الثمن، حيث لا يتعدى سعرها 2000 جنيه، تساهم بشكل كبير فى توفير الجهد والوقت.

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وأشار أبو ستيت الى ان الماكينة تساهم ايضا فى توفير عدد العمالة، وتوفير كميات التقاوى المستخدمة فى الزراعة، وتقلل الهدر فى الارض الزراعية، وتساهم فى ضبط الكثافة النباتية، لافتا الى انه يمكن ايضا استخدامها فى زراعة محاصيل اخرى.

وتفقد وزير الزراعة، برامج محاصيل الأعلاف مثل البرسيم وبنجر العلف، كما تفقد محطة الإنتاج الحيوانى التابعة لقطاع الإنتاج بالوزارة.