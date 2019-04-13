شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: رفع مكافأة التراويح من 2000 إلى 5 آلاف جنيه للأئمة المتميزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة سترفع مكافأة الأئمة المتميزين وعددهم 37 إمامًا من 2000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه والباقين 2000 جنيه. وأضاف خلال مؤتمر بأكاديمية الأوقاف حول أطلس الممتلكات وخطة رمضان، أن الاوقاف استعادت ثقة الناس واصبحنا نتلقى تبرعات وقفية وسيتم الإعلان عنها قريبا، وسيتم عمل مجلد جديد ضمن أطلس الأوقاف التى يجرى التبرع بها حاليا، ويشمل ممتلكات اليونان.

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