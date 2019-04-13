شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "الحد من استخدام البلاستيك على الشواطئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم السبت فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "الحد من استخدام البلاستيك " والتى تدشنها مؤسسة شباب بيحب مصر تحت رعاية وزارة الموارد المائية والرى وبدعم من مركز الأمم المتحدة للإعلام، وذلك لتأمين ضفاف وسواحل مصر الشمالية وسواحل شمال إفريقية نظيفة، حيث تستمر الفعاليات لمدة يومين.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن النسخة الثانية من المبادرة تضم العديد من حملات النظافة لشواطئ نهر النيل من أسوان الى المصب فى البحر المتوسط، وكذلك البحر الأحمر وجزره وخليجى السويس والعقبة بمحافظة جنوب سيناء والبحيرات والإسكندرية والساحل الشمالى بالبحر الأبيض المتوسط من مصر الى المغرب الشقيق، وذلك من أجل حماية البيئة فى مصر وشمال أفريقيا من الآثار الخطيرة للبلاستيك على التنوع البيولوجى والاقتصاد والصحة العامة، والذى تتطلب متبقياته مئات السنين لكى تتحلل.

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كما تتضمن المرحلة تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بالمدارس ومراكز الشباب وتجمعات السكان المحليين حيث ستتنوع الأنشطة بين ندوات توعوية وورش عمل توعوية واعادة تدوير للمخلفات، كما ستقوم المؤسسة مع شركائها فى دول شمال افريقيا فى التوعية بأضرار البلاستيك، ويتم العمل جنباً الى جنب بين هذه المؤسسة والمؤسسات المشاركة والتى وصل عددها فى هذه الفاعلية حتى الآن 21 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى شمال أفريقيا .

جدير بالذكر أن فعاليات الحملة تمتد لتشمل الساحل الشمالى على امتداد البحر المتوسط، فعلى مستوى دولة المغرب: تنطلق الفاعليات من شاطئ رأس الماء مع جرف لاله جنادة، كذلك شاطئ مارتيل وشاطئ مصب وادى ملوية وذلك باجمالى مشاركة 90 متطوع من المغرب، وعلى مستوى الجزائر، تنطلق الفاعليات من بلدية عين الترك وشاطئ عين تيبازه وكذلك شاطئ ولاية سكيكدة وشاطئ ولاية وهران وذلك بمشاركة اجمالى 175 متطوع ومتطوعة، ومن داخل تونس الخضراء تنطلق الفعاليات من شاطئ سيدى سالم بولاية بنزرت وكذلك شاطئ الرمال بمشاركة مجموعة مكونة من 45 متطوع ومتطوعة .