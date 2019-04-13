شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تخصص حسابات لاستقبال مساهمات المصريين بالخارج فى "فطارنا مع أهالينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الهجرة، عن تخصيص أرقام حسابين بنكيين لأبناء الجاليات المصرية فى الخارج الراغبين فى التبرع لتنظيم وإعداد الموائد الرمضانية بمختلف المحافظات فى إطار مبادرة "فطارنا مع أهلنا" التى تطلقها وزارة الهجرة للعام الثانى على التوالى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

ومن جانبها، توجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بالشكر لأبناء مصر فى الخارج المساهمين فى هذه المبادرة، وثمنت دورهم المجتمعى العظيم فى التواصل مع أبناء وطنهم فى الداخل، مؤكدة أنها على يقين بأنهم لن يدخروا جهدًا فى ذلك.

وأوضحت وزيرة الهجرة، فى بيان صحفى للوزارة، أن المبادرة العام الماضى لاقت إقبالاً كبيرًا من المصريين فى الخارج، لافتة إلى أن هذه الموائد تستهدف الوزارة تنظيمها بالمحافظات التى تعانى من الهجرة غير الشرعية.

والجدير بالذكر أن مبادرة "فطارنا مع أهالينا" أطلقها عدد من المصريين فى الخارج مع حلول شهر رمضان العام الماضى، وقد جاء ذلك عقب اتصال من الدكتور ناصر فؤاد، نائب لورد ‏مقاطعة شيشاير فى بريطانيا‎، والذى اقترح أن تتكفل مجموعة من المصريين المقيمين فى إنجلترا بإعداد موائد رمضانية خلال الشهر الكريم، انطلاقًا من شعورهم بدورهم الوطنى تجاه بلدهم‎.

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وللتبرع لتنظيم وإعداد الموائد الرمضانية، يمكن للمصريين بالخارج التبرع من خلال الحسابين البنكيين الموضحين كما يلى

للتبرع بالدولار: البنك المصرى الخليجى - حساب رقم

023-600812-0003

للتبرع بالجنيه المصري: بنك أبو ظبى الوطنى - حساب رقم

50950271027