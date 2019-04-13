شكرا لقرائتكم خبر عن المفكر الفرنسى شارل برو فى ضيافة الخليج 365 وحديث هام عن تعديلات الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الكاتب والمؤرخ الفرنسى شارل سان برو ضيفاً على مؤسسة ”الخليج 365” فى إطار زيارته التى يجريها للقاهرة، والتى تستمر عدة أيام.

وشارك "برو" الذى يترأس معهد الدراسات الجيوسياسية الفرنسى، ويمتلك العديد من الأبحاث والدراسات السياسية الهامة فى ندوة نظمها ”الخليج 365” للحديث عن العديد من الملفات ومن بينها التعديلات الدستورية المرتقبة داخل مصر، ورؤيته لمدى أهميتها بخلاف تقييمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتجربة الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

ويعد "برو" من المفكرين البارزين فى أوروبا وفرنسا على وجه التحديد، وفى وقت سابق كتب مقالاً بعنوان "مصر تريد الاستقرار والاستمرار"، كما يعد حالياً كتاباً عن الرئيس عبدالفتاح السيسى وتجربته فى الفترة من 2014، ومن المقرر صدور الكتاب قبل نهاية العام الحالى.

وخلال الندوة المقرر نشرها فى عدد بعد غداً الاثنين وصف "برو" الرئيس السيسى بـ"ديجول مصر"، مؤكداً أنه يصنع نهضة حقيقية على غرار الزعيم الفرنسى شارل ديجول، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن التعديلات الدستورية التى يتم إعدادها فى مصر بالغة الأهمية لاستكمال مشروع النهضة الشاملة الذى يدشنه الرئيس المصرى، والذى يحتاج إلى وقت مناسب بطبيعة الحال.









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