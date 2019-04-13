شكرا لقرائتكم خبر عن حصر ممتلكات الأوقاف: مساحة الوقف 256 ألف فدان و21 مليون متر مربع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علاء الحلبى، ممثل وزارة الاتصالات بلجنة حصر ممتلكات الأوقاف، أن حصر ممتلكات الأوقاف وثق 256 ألف فدان و21 مليون متر مربع وثقتها أطلس الأوقاف فى 21 مليون ورقة تم توثيقها ضمن منظومة التوثيق وعمل الشباك الواحد.

وأضاف، خلال مؤتمر بأكاديمية الأوقاف حول أطلس الممتلكات وخطة رمضان، أن مرحلة التوثيق والمينى للممتلكات لتشغيل منظومة الشباك الواحد سيبدأ العمل بها بعد شهرين، مشيرًا إلى أن تسعير الأراضى والممتلكات الخاصة بالأوقاف قبل عام.

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قال المهندس على عبدالمجيد، رئيس هيئة المساحة المصرية، إن لجنة العمل والحصر لم تتقاضى مليما واحدا غير رواتب موظفيها العادية.

وأضاف رئيس هيئة المساحة المصرية، أن أطلس الأوقاف القديم وعمره 100 سنة لا يقدم تفاصيل تصلح للاستخدام العادى بل لابد من تطويره وهو ما تم فى الأطلس الجديد الذى انتهت طباعته فجر اليوم.