باستثناء هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن: الحرارة تنخفض 12 درجة يوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم السبت تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، تصل إلى 34 على القاهرة، و35 على جنوب وشمال الصعيد خلال فترات النهار.

وأضاف عطا، لمصراوي، اليوم السبت، أن الموجة الحارة تستمر اليوم السبت فقط، على أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع لتعود إلى معدلاتها الطبيعية بداية من الأحد، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

Advertisements

وتابع: ستنخفض درجات الحرارة غدًا الأحد على القاهرة بشكل ملحوظ أيضًا يصل لـ8 درجات لتسجل 27 درجة في فترات النهار، ثم تنخفض مرة أخرى لتسجل 22 درجة مئوية يوم الاثنين، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، بينما سيظل جنوب البلاد مائل للحرارة في ساعات النهار بمتوسط درجة حرارة يصل إلى 33 درجة.

وأكد عطا: تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا خلال اليومين المقبلين، كما أن الرياح أغلبها جنوبية غربية، تنشط على مناطق من غرب وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وانخفاض الحرارة لن يشمل مناطق جنوب الصعيد، وستظل درجة الحرارة بها في حدود 34 درجة لتأثرها بموسم السودان الموسمي.

وحذر شاهين قائدي المركبات على الطرق السريعة، مطالبا منهم القيادة بهدوء على الطرق لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة ستشهد بعض المحافظات نشاطًا في الرياح وستقل معها الرؤية الأفقية.​

الكونسلتو: توقعات بانخفاض درجات الحرارة.. هل ترتدي ملابس شتوية مرة أخرى؟