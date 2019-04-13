بالصور| غلق 20 عيادة تخصصية غير مرخصة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بغلق 20 عيادة تخصصية مخالفة بحي بولاق الدكرور والهرم لإدارتهم بدون ترخيص.

وقال المحافظ في بيان اليوم السبت، إن العيادات المخالفة التي تم ضبطها تقع بشوارع: العشرين، زنين، أبو قتادة، شارع الجمعية، أول فيصل بنطاق حي بولاق الدكرور والهرم بالإضافة إلى مركز للعلاج الطبيعي؛ وذلك لإدارتهم بدون ترخيص وضبط العديد من المخالفات داخل العيادات.

وأضاف المحافظ، في بيان، أنه تقرر أيضاً غلق مركز للجراحات التخصصية والتجميل بالمهندسين بحي العجوزة ومركز للعلاج الطبيعي بمدينة الحوامدية وآخر بمركز ومدينة منشأة القناطر لإدارتهم بدون ترخيص.

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ووجه راشد مدير مديرية الصحة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية مؤكداً أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين.

وأشار أنه تم قطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها مع توجية رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المختصة بالمرور الدورى على المنشأت الطبية المخالفة التى تم غلقها لضمان عدم تكرار فتحها مجدداً.

يذكر أن محافظة الجيزة قد أغلقت أكثر من 100 مركز صحي مخالف خلال الحملات التي تم تنظيمها الشهر الماضي.