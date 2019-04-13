من سيناء لأسيوط.. ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم هيروين وحشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملات أمنية نوعية مكبرة استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بنطاق مديريتي أمن جنوب سيناء وأسيوط. أسفرت الحملات الأمنية، عن ضبط، 7 من العناصر الإجرامية، وبحوزتهم 2,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 20 كيلو جرام لمخدر البانجو، 250 جرام لمخدر الأفيون، 3645 قرص مخدر، سلاح ناري وذخائر. تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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