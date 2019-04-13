أخبار مصر | محافظ الجيزة: غلق 20 عيادة تخصصية غير مرخصة ببولاق الدكرور والهرم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: غلق 20 عيادة تخصصية غير مرخصة ببولاق الدكرور والهرم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محافظة الجيزة حملاتها التفتيشية على المنشآت الطبية داخل المحافظة لغلق المخالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها في إطار الدور الرقابي الذي تطبقه المحافظة، حيث أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بغلق 20 عيادة تخصصية مخالفة بحي بولاق الدكرور والهرم لإدارتهم بدون ترخيص.

وقال المحافظ إن العيادات المخالفة التى تم ضبطها تقع بشوارع العشرين وزنين وأبو قتادة وشارع الجمعية وأول فيصل بنطاق حي بولاق الدكرور والهرم، بالإضافة إلى مركز للعلاج الطبيعى وذلك لإدارتهم بدون ترخيص وضبط العديد من المخالفات داخل العيادات.

وأضاف المحافظ أنه تقرر أيضًا غلق مركز للجراحات التخصصية والتجميل بالمهندسين بحى العجوزة، ومركز للعلاج الطبيعي بمدينة الحوامدية، وآخر بمركز ومدينة منشأة القناطر لإدارتهم بدون ترخيص.

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ووجه راشد مدير مديرية الصحة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أى منشأة مخالفة للشروط الصحية، مؤكدًا أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين.

وأشار أنه تم قطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها، مع توجية رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المختصة بالمرور الدورى على المنشأت الطبية المخالفة التى تم غلقها لضمان عدم تكرار فتحها مجددًا.

ويذكر ان محافظة الجيزة قد أغلقت اكثر من 100 مركز صحى مخالف خلال الحملات التى تم تنظيمها الشهر الماضي.

