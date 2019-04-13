أخبار مصر | رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج في ضيافة "المهندسين" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج في ضيافة "المهندسين" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين، ورئيس لجنة العلاقات العامة بالنقابة اركادي دفور كوفيتش نائب رئيس وزراء روسيا الأسبق ورئيس الإتحاد الدولي للشطرنج والذي حضر لمصر في زيارة قصيرة لم تتخطي ال24 ساعة حرص خلالها علي هذا اللقاء الذي ضم دكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج والمهندس عمرو عرجون "مسئول نشاط الشطرنج بلجنة العلاقات العامة بالنقابة".

يأتي هذا اللقاء في إطار إفتتاح مباريات الشطرنج التى تنظمها نقابة المهندسين لاعضائها.

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أسفر اللقاء عن اعتماد فريق المهندسين للشطرنج بالاتحاد المصري للشطرنج في الدوري الممتاز درجة ج.

من جانبه أشار المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر الي ان هذه الخطوه تاتي في اطار حرص النقابة علي تنمية مهارات وقدرات أعضاءها في الجانب الرياضي والاجتماعي بالإضافة الي الجانب المهني .

و قد أكد المهندس مؤمن شفيق علي انه سيتم الإعلان عن مواعيد المباريات استعدادا لبدء البطولة الرسمية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ينظم الاتحاد المصرى للشطرنج تصفيات الدوري الممتاز ب فى مقر نقابة المهندسين حيث يحصل الفريق الفائز على كأس النقابة في بادره تعد الأولى من نوعها في نشاط النقابات المهنية.