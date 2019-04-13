أخبار مصر | "سعفان" و"قنصوه" يشهد توقيع بروتوكول للتدريب علي مهن التفصيل والخياطة بـ "العزل والنسيج" بالإسكندرية "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" و"قنصوه" يشهد توقيع بروتوكول للتدريب علي مهن التفصيل والخياطة بـ "العزل والنسيج" بالإسكندرية "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، اليوم السبت، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، يهدف إلي التدريب علي مهن التفصيل والخياطة ورفع مستواهم المهني والتوعوي بقواعد السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافة احترام القانون ونشر الوعي بين العمال بحقوقهم وواجباتهم في العمل.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة ستركز خلال العام الحالي على الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية في 38 مركزا ثابتا بالمديريات، فضلا عن تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا، حيث سيتم التدريب على المهن والحرف المطلوبة فى سوق العمل الداخلي والخارجي، من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصري.

وقع البروتوكول عن الوزارة، حسن رداد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة.

وأعلن الوزير عقب التوقيع: أن الوزارة تعمل جاهدًة لتطوير ملف التدريب داخل مصر، وذلك بخلق تشابك فعال بين التدريب والتشغيل، وأن هذه الرؤية تنبني على نظرة طموحة لجعل الشباب مؤهلًا لسوق العمل المصرية والعالمية، الأمر الذي لن يتأتى إلا بتطوير هذا الملف، فكريًا قبل أن يكون تطويرًا في المعدات والآلات، فالهدف تطوير الإنسان.

وقال "سعفان": إن البروتوكول يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالتدريب من أجل التشغيل، مؤكدا أن ركيزتُنا الأساسية تتمثلُ في تحقيق التدريب الأمثل، والتشغيل الأفضل لهذه الفئة، لجعلها عامل جاذب لجميعِ العمال وراغبي التدريب، بما سيقدم لهم من تدريب لائق في كبرى الشركات وعلى أحدث النظم التكنولوجية، وخلق الرابطة القوية بين آليتي التدريب والتشغيل، الأمر الذي سيجعل العمال يتسارعون للتدريب على متطلبات سوق العمل واحتياجاته، بما يمكنهم من اقتحام سوق العمل داخليًا وخارجيًا".

Advertisements

وأضاف قائلا: إن البروتوكول يقضي بقيام ممثلين من الوزارة بإجراء زيارة ميدانية لمركز التدريب التابع للنقابة بمقر مصيفها بأبوقير بالإسكندرية، والتأكد من كفاءته وملائمته، ومدي توافر الإمكانات اللازمة للتدريب والاختبار علي هذه المهن، تمهيدا لإصدار الترخيص والموافقات اللازمة لاعتماده، وإتاحته لإجراء الاختبارات اللازمة لاعتماد المدربين وفقا لأحكام قانون العمل، وتقوم النقابة بإعداد دورات تدريب مدربين علي مهن التفصيل والخياطة لرفع كفاءة المدربين التابعين للوزارة.

كما يتم المشاركة في وضع وتطوير برامج وحزم التدريب المهني واستحداث برامج تدريبية لمهن التفصيل والخياطة للباحثين عن عمل.

وأضاف "سعفان" أن الوزارة سوف تقوم باعتماد الشهادات الخاصة بخريجي الدورات التدريبية التي تتم بمركز التدريب التابع للنقابة العامة، فضلا عن إتاحة ورش التفصيل والخياطة بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة لعقد دورات تدريبية للمرشحين من قبل النقابة العامة، بالإضافة إلي التعاون بين الطرفين في إجراء دورات تدريبية مشتركة لراغبي العمل علي مهن التفصيل والخياطة.

ومن جانبيه قال عبد الفتاح إبراهيم: إن البروتوكول يهدف -أيضا- إلي الاشتراك في إعداد وتنفيذ عدد من ندوات التوعية بمقار المنشآت التي تتبع التصنيف النقابي للنقابة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين داخل هذه المنشآت.