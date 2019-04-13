أخبار مصر | نائب رئيس حزب الحرية: المشاركة في الاستفتاء واجب وطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس حزب الحرية: المشاركة في الاستفتاء واجب وطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طلعت القواس، نائب رئيس حزب الحرية، إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تعد واجب وطني لكل من يعي ويفهم خطورة هذه المرحلة، ويتمنى لبلده الأفضل دائما.

وأضاف القواس، أنه لمس الحماس والشغف أثناء مشاركته بمؤتمرات الحزب الشعبية لدعم التعديلات الدستورية في محافظتي المنوفية والأقصر، ويثق انهم سيشاركون بشكل كبير وواسع وسيبهرون العالم بصور حضارية وديموقراطية تعبر عن الطابع المصري الأصيل.

وتابع القواس، أنه يراهن على المرأة المصرية ودورها في الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى ما قامت به وقدمته على مدار السنين الماضية، وظهور معدنها الاصيل في مواقف عديدة كانت فيها بلادنا على المحك، ولكنها وقفت بوعيها وحبها لبلادها.