أخبار مصر | عاطف عبد اللطيف: كل السبل تؤدي إلى نشاط السياحة الإفريقية بمصر هذا العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاطف عبد اللطيف: كل السبل تؤدي إلى نشاط السياحة الإفريقية بمصر هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم أن التنظيم الرائع لإجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية واختيار منطقة الإهرامات لإجراء القرعة أعطى دفعة قوية للسياحة المصرية والأثرية بشكل خاص.

وأكد د. عاطف عبد اللطيف، في تصريح له اليوم، أن أنظار العالم كانت تتجه بالامس الى منطقة الاهرامات لمشاهدة إجراء قرعة أمم افريقيا من خلال وسائل الاعلام المختلفة وكذلك دول القارة الافريقية جميعا ومع التنظيم الرائع وفي الخلفية تظهر الاهرامات بجمالها وتاريخها تشجع على زيادة معدلات السياحة لمصر ورسالة للعالم كله بجمال مصر وأمنها.

وأضاف رئيس جمعية مسافرون أن جميع الظروف تصب في مصلحة السياحة المصرية فبالامس القريب اكد الرئيس الامريكي ترامب خلال لقائه بالرئيس السيسي في مؤتمر صحفي على أن الاهرامات وزيارتها حلم يراود الكثيرين حول العالم ويأتي بعدها اجراء قرعة بطولة امم افريقيا تحت سفح الاهرامات وقريبا افتتاح المتحف المصري الكبير بالرماية وزيارة الملك توت عنخ امون لفرنساء ومعها 150 قطعة اثرية كل هذا دعاية قوية للسياحة المصرية.

ودعا عاطف عبد اللطيف الى ضرورة اعداد تصور لجذب السياحة الافريقية من الأن وتشكيل لجنة لبحث معوقات جذب السياحة الافريقية والعمل على حلها في اسرع وقت وكذلك اعداد برامج سياحية وحملات دعائية وتسويقية داخل دول القارة الافريقية وتوفير رحلات طيران الى الدول الافريقية المستهدف منها جذب سياحة لمصر.

وأوضح عاطف عبد اللطيف ان رئاسة مصر للاتحاد الافريقي حاليا فرصة للتعرف بشكل اكبر على الدول الافريقية ودراسة اسواقها واحتياجاتها كما ان جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول القارة الافريقية تقوي وتدعم العلاقات مع مصر وتعطي دفعه في جميع المجالات المشتركة والتعاون فيها مثل مجالات الاستثمار والسياحة والصناعة.

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وأشار د. عاطف الى أن أبرز الدول الجاذبة للسياحة في أفريقيا هي جنوب أفريقيا وتستحوذ على عدد كبير جدا من السياح الافارقة وغانا ونيجريا وزيمبابوي ولابد من التركيز على منطقة جنوب القارة الافريقية فهي التي يخرج منها سياحة باعداد كبيرة.

ودعا عاطف عبد اللطيف الى تسويق مصر افريقيا على انها تتميز بالسياحة الشاطئية والاثرية والعلاجية والاستشفائية والدينية وايضا السياحة الرياضية تتميز بها مصر خاصة ان السائح الافريقي يفضل هذه الأنواع من السياحة.

وأشاد رئيس جمعية مسافرون بالجهود الرائعة لوزيرة السياحة د. رانيا المشاط في التسويق للمقاصد السياحية المصرية وخطة الاصلاح بالقطاع وكذلك التنسيق مع الوزارات المختلفة لاستثمار تنظيم بطولة الأمم الافريقية بمصر في تنشيط السياحة الافريقية.

وأشار إلى أنه طبقا لمؤشرات البنك الدولي للتنمية لعام 2018 قد زادت نسبة السياحة الوافدة للقارة الافريقية بنسبة 100% ما بين عامي 2000 و2016 و زاد الإنفاق السياحي بنسبة 150%في نفس الفترة وعلى مستوى مصر شهدت السياحة الافريقية زيادة في عدد الليالي السياحية بنسبة 290%مابين عامي 2016 و2018

واضاف انه حسب منظمة السياحة العالمية فقد سجل عدد السياح الوافدين الى افريقيا 21مليون سائح وبلغ حجم المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الاقتصاد الافريقي بنهاية 2018 أكثر من 90 مليار دولار.