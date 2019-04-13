أخبار مصر | تخصيص أرقام حسابات لاستقبال مساهمات المصريين بالخارج لصالح مبادرة "فطارنا مع أهالينا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخصيص أرقام حسابات لاستقبال مساهمات المصريين بالخارج لصالح مبادرة "فطارنا مع أهالينا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص الشكر والتقدير لأبناء مصر في الخارج المساهمين في مبادرة "فطارنا مع أهالينا"، وثمنت دورهم المجتمعي العظيم في التواصل مع أبناء وطنهم في الداخل، مؤكدة أنها على يقين بأنهم لن يدخروا جهدًا في ذلك، ويأتي ذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وفي ضوء إطلاق المبادرة للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

ومن جانبها، أعلنت المهندسة أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، تخصيص أرقام حسابين بنكيين اثنين لأبناء الجاليات المصرية في الخارج الراغبين في التبرع لتنظيم وإعداد الموائد الرمضانية بمختلف المحافظات وفقًا لهذه المبادرة، وذلك على النحو التالي:

للتبرع بالدولار: البنك المصري الخليجي - حساب رقم

023-600812-0003

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للتبرع بالجنيه المصري: بنك أبو ظبي الوطني - حساب رقم

50950271027

وأووضحت وزيرة الهجرة أن المبادرة العام الماضي لاقت إقبالاً كبيرًا من المصريين في الخارج، لافتة إلى أن هذه الموائد تستهدف الوزارة تنظيمها بالمحافظات التي تعاني من الهجرة غير الشرعية.

والجدير بالذكر أن مبادرة "فطارنا مع أهالينا" أطلقها عدد من المصريين في الخارج مع حلول شهر رمضان العام الماضي، وقد جاء ذلك عقب اتصال من الدكتور ناصر فؤاد، نائب لورد ‏مقاطعة شيشاير في بريطانيا‎، والذي اقترح أن تتكفل مجموعة من المصريين المقيمين في إنجلترا بإعداد موائد رمضانية خلال الشهر الكريم، انطلاقًا من شعورهم بدورهم الوطني تجاه بلدهم‎.