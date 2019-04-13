أخبار مصر | تداول 410 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 410 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 21 سفينة وتم تداول 410 شاحنة بضائع و86 سيارة حيث شملت حركة الواردات 194 شاحنة و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 216 شاحنة بضائع و21 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهي أمانة، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس، بينما استقبل الميناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى امانة، الحرية، بوسيدون اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا بينما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا فيما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة العبارة الرياض.

وعقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا امس مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة بين الوزارتين وذلك بحضور قيادات الوزارتين.