أخبار مصر | تداول 410 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

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ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهي أمانة، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس، بينما استقبل الميناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى امانة، الحرية، بوسيدون اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا بينما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا فيما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة العبارة الرياض.
وعقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا امس مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة بين الوزارتين وذلك بحضور قيادات الوزارتين.
وبدأ الاجتماع باستعراض التعاون والتنسيق بين الوزراتين بشأن إحداث التكامل بين مشروع ترعة الزمر والخط الثالث لمترو الأنفاق ومجمع خدمات السكك الحديدية ببشتيل والذي سيشمل إنشاء محطة قطار شمال الجيزة من أجل تحقيق تكامل في وسائل المواصلات والخدمات المقدمة في المشروع بما يسهل تنقل الافراد وسيولة الحركة المرورية في المنطقة.
كما تباحث الجانبان حول التعاون في مجال الموانئ الجافة حيث ستقوم وزارة الاسكان بمد المرافق الى كافة الموانئ الجافة الموضوعة على خريطة وزارة النقل مثل ميناء 6 أكتوبر الجاف حيث أشار وزير النقل انه سيتم ارسال قائمة بأولويات اقامة شبكة الموانئ الجافة الى وزارة الاسكان لادخال ومد المرافق وفقا لهذه الاولويات أما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي LRT ( السلام- العاشر من رمضان –العاصمة الادارية) فأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه سيتم الاتفاق مع الجانب الصيني على قيام الشركات المصرية المنفذه للمشروع بالبدء الفوري في تنفيذ الاعمال الانشائية الخاصة بالمشروع مشيرا الى أن المشروع في مرحلة تفعيل الجانب المادي الاستثماري بالتنسيق مع الجانب الصيني.