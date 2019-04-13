مصر | "اقلع تنجح".. شكوى لـ"الطيب" لإحالة رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية التربية وأستاذ العقيدة للنيابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اقلع تنجح".. شكوى لـ"الطيب" لإحالة رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية التربية وأستاذ العقيدة للنيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أيمن محفوظ المحامي بشكوى رسمية للإمام الأكبر شيخ الأزهر ضد رئيس جامعة الأزهر وعميد كليه التربية وأستاذ العقيدة بصفتهم وشخصهم.

وجاء في مضمون الشكوى أنه مازالت حرب التعري تحيط بالمصريين حيث ظهر أستاذ مادة العقيدة والأخلاق بكليه التربية جامعة الأزهر ويدعى إمام رمضان بلعب دور الشيطان على حد وصفه لنفسه وأجبر الطلاب على خلع بنطالهم وإظهار عورتهم أمام زملائهم وذلك حين كان يدرس لهم بكلية التربية ماده الأخلاق وإلا تعرض الطالب للرسوب مما أجبر الطلاب على إظهار عوارتهم وهم على منصة التدريس بجامعة الأزهر وتم تصوير ذلك بفيديو متدوال بهذا الأمر المشين ورغم اعتراف الأستاذ بالواقعة أيضا إلا أنه برر الجريمة فاكتفى المشكو في حقهما الأول والثاني وهما رئيس الجامعة وعميد الكلية بايقاف المشكو في حقه الثالث عن التدريس وإحالته فقط للتحقيق الإداري دون أن تقدم مذكرة للنيابة العامة ضده من إدراة الجامعة أو الكلية رغم انه ارتكب جرائم خطيره ومنها الفعل الفاضح العلني وهتك العرض والتحريض على الفسق والفجور وتمثل تلك الافعال جرائم طبقا لقانون المصري وبهذا الصمت المشبوه والتي تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة مقيدة للحرية والغرامة أو كليهما معا.

واختتم أيمن محفوظ المحامي شكوته للإمام شيخ الأزهر بأنه بصفته الرئيس الأعلى لجامعة الأزهر الرجاء منه التقدم بمذكرة للنيابة العامة نحو الجرائم القانونية المرتكبة من الثالث وإحالة المشكو في حقهم جميها للجزاءات التأديبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم بصفتهم مسئولين لم يدركوا حجم مسئوليتهم بإبلاغ النيابة العامه طبقا للقانون واتخاذ اللازم قانونا.