مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الهواتف المحمول من المواطنين بالطرق العامة.

وتعود البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القليوبية بأعمال التأمين وتفقد الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائري بجوار نزلة بهتيم إتجاه القاهرة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة حيث استغاثت بهم "موظفة- سن 29 ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة حيث قررت أنها حال سيرها بالطريق المشار إليه، فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية قاما بخطف هاتفها المحمول أثناء تحدثها به، وفرا هاربَين.

وعلى الفور تم اصطحابها وبتتبع خط سير هروب الجناه وملاحقتهما، عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوة من ضبطهما وتبين أن (الأول "سن 24" - مقيم بمنطقة المقطم بالقاهرة، سبق إتهامه فى 3 قضايا "خطف، مخدرات"ومطلوب التنفيذ عليه في جناية "مخدرات") و(الثاني "سن 24" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة، مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "تبديد، شروع في سرقة") حال استقلالهما دراجة نارية قيادة وملك الأول وبحوزتهما (4 هواتف محمولة ماركات مختلفة) من بينهم هاتف المجني عليها.

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وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة، وقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيا تخصص فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين، والهواتف المحمولة المضبوطه حوزتهم من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والدراجة النارية لتسهيل ممارسة نشاطهما الإجرامي، واعترفا بارتكاب 11 وقائع بذات الأسلوب.



وأقرا بالتصرف في الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم "صاحب محل موبايلات" – مقيم دائرة القسم – سيئ النية - تم ضبطه وبمواجهته أقر برتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط عدد (8) هواتف محمولة مستولى عليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.