مصر | سيدة تنشئ أكاديمية وهمية لاصطناع وتزوير الشهادات الدراسية ببورسعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سيدة انشأت أكاديمية وهمية لاصطناع وتزوير الشهادات الدراسية



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بمقر الأكاديمية المشار إليها وبالتفتيش عثر على ما يلى:

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قيام ( إحدى السيدات - حاصلة على بكالوريوس - ومقيمة بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية )، بإنشاء أكاديمية وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد، وإتخاذها مقرًا لمزاولة نشاطها الإجرامى المؤثم فى مجال إصطناع وتزوير الشهادات الدراسية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوبة للعديد من الجامعات الحكومية، وكذا الحصول على الدورات المتقدمه فى اللغة الإنجليزية من إحدى الجامعات الأجنبية بالبلاد والممهورة بخاتم شعار الجمهورية وموثقين من الجهات المختصة.

عدد (29) شهادة منسوب صدورها لإحدى الجامعات بأسماء مختلفة باللغة العربية والإنجليزية ممهورين بأختام شعار الجمهورية المقلد.

عدد ( 2 ) شهادة خالية البيانات المستخدمين فى إصطناع الشهادات المزورة وممهورين بعدد من أختام شعار الجمهورية المقلد المنسوبة لإحدى الجامعات، وكذا خاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لإحدى الجهات الحكومية، وأكلاشيه منسوب لذات الجهة.

مجموعة من الأوراق البيضاء عليها عدد من الدمغات الحكومية المقلدة.

عدد ( 2 ) خاتم خشبى يقرأ بصمتهما باللغة الإنجليزية لأسماء أكاديميات خاصة، وكذا خاتم بلاستيكى خاص بشعار الأكاديمية، وكذا خاتم بلاستيكى تقرأ بصمته الأكاديمية، عدد ( 2 ) أكلاشيه بلاستيكى خاص بالأكاديمية.

عدد ( 2 ) ورقة بيضاء اللون مطبوع عليها صورة عملة مالية فئة المائتى جنيه مصرى بالحجم الطبيعى ملونة.

مبلغ مالى قدره ( 4500 جنيه )

عدد ( 3 ) كارنيهات منسوبين لإحدى الجامعات الأجنبية عليهم شعار الأكاديمية.

كارنيه منسوب صدوره لإحدى الأكاديميات.

مجموعة من شهادات الخبرة باللغة الإنجليزية ممهورة بأختام وأكلاشيهات منسوبة لإحدى الجهات.

مجموعة من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى شركات التنمية العقارية، وممهورة بأكلاشيهات خاصة بإحدى الجامعات الأجنبية وإحدى الإكاديميات.

تفويض منسوب صدوره لإحدى الجامعات الأجنبية وممهور بعدة أختام منسوبة لذات الجهة تفيد إعتماد الأكاديمية المشار إليها من الجامعة.

مجموعة من شهادات الخبرة تفيد الحصول على دراسات من الأكاديمية المشار إليها ومجموعة أخرى من شهادات الخبرة منسوبة لإحدى الأكاديميات بأسماء أشخاص مختلفة باللغة الإنجليزية.

مجموعة من دفاتر تحصيل مبالغ مالية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة للأكاديمية المشار إليها تفيد تحصيل مبالغ مالية مختلفة من ضحاياهم وكذا مجموعة من ذات الدفاتر على بياض، كما عثر على طلبات إلتحاق لدورات تدريبية للعديد من الأشخاص وأخرى خالية البيانات.

جهاز لاب توب.

عدد ( 2 ) طابعة (ألوان – ليزر).

ماكينة تغليف خاصة بتغليف الشهادات.

فلاش ميمورى موصلة بجهاز اللاب توب المشار إليه بفحصهما تبين أنهما محملين بالعديد من الملفات التى تحوى على شهادات مؤهلات بأسماء مختلفة باللغة العربية والإنجليزية منسوبين لعدة جامعات وممهورين بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجامعات معدة للتزوير بإستخدام التقنية الحديثة.

هاتف محمول خاص بالمتهمة وبفحصه تبين وجود محادثات على تطبيق ( واتس آب ) والبريد الإليكترونى تؤكد نشاطها الإجرامى وكذا مجموعة من الصور محملة على ذات التطبيقات سالفة الذكر تؤكد قيامها بتقليد الأختام وتزوير المستندات التى تحمل شعار الجمهورية المقلد، كما ضُبط عدد ( 3 ) هواتف محمولة ماركات مختلفة خاصة بالأكاديمية المشار إليها.



وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترفت بمزاولتها النشاط الإجرامى المشار إليه من خلال مقر الأكاديمية المذكور بغرض تحقيق الربح المادى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.