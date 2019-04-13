مصر | دورة تدريبية لـ"حقوق إنسان بالجيزة" لتعلم لغة الإشارة وكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورة تدريبية لـ"حقوق إنسان بالجيزة" لتعلم لغة الإشارة وكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت عقد دورة تدريبية لعدد من الضباط المسئولين عن وحدات حقوق الإنسان بإدارات وأقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن الجيزة، وذلك بحضور عدد من الخبراء في مجال لغة الإشارة، وتخلل الدورة تدريب تفاعلى للضباط الذين خاضوا التدريب.

وعبر الجميع عن مدى استفادتهم من الدورة وأشاد المدربين باستجابة الضباط المتدربين، وتم منحهم شهادات معتمدة من الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع.



وجاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لمواكبة التطورات والتفاعل مع كافة المتغيرات وتعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الشرطة وتوطيد العلاقة مع كافة مختلف شرائح المجتمع ولاسيما ذوي الإعاقة، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان والاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع – وذلك بشأن تلقى عددٍ من الضباط المسئولين عن وحدات حقوق الإنسان بإدارات وأقسام ومراكز الشرطة - تدريب في لغة الإشارة على يد بعض الخبراء في هذا المجال لترجمة أقوال الصم وذوي الإعاقة السمعية أثناء مباشرة التحقيقات وتلقي البلاغات.