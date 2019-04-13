مصر | "الأمن العام" يحرر مقاولا من أيدي خاطفيه في الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الجيزة، من تحرير مقاول من أيدي خاطفيه.

وتبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة من إحدى المواطنات - مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بتوجه زوجها "مقاول" – مقيم بذات العنوان، لمقابلة ثلاثة أشخاص لبيع شقق بعقارين ملكه بالهرم مستقلًا سيارة بصحبتهم، إلا أنه لم يعد وتبين غلق هاتفه المحمول، واتهمت شخصين مقيدان الحرية (أحدهما على ذمة قضية "مبانى" والآخر على ذمة قضية "مخدرات").

وأضافت بورود اتصال هاتفي من الغائب لوالده أبلغه خلاله بضرورة إنهاء الخلافات مع المذكورين حول شراكة بينهم في إحدى العقارات الكائنة بمنطقة التعاون دائرة القسم.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكب الواقعة "سائق" – مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة المرج وبصحبته المقاول المُختطف مُقيد اليدين "تم تحريره".



وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر قيامه بشراء 3 شقق بعقار ملك شريك والد المجني عليه" أحد المشكو في حقهما"، إلا أنه فوجئ بصدور قرار إزالة لهم وتم تنفيذه، فقرر اختطاف المجني عليه ومساومة والده على إعادة المبالغ المالية التي سددها في شراء الشقق، وفي سبيل تنفيذ مُخططه اتفق مع (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة قسم عين شمس بالقاهرة) "هارب" على استدراج المجني عليه بزعم مشاهدة شقق سكنية جار تكثيف الجهود لضبط الهارب.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.