مصر | "الأمن العام" يحرر مقاولا من أيدي خاطفيه في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يحرر مقاولا من أيدي خاطفيه في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة من إحدى المواطنات - مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بتوجه زوجها "مقاول" – مقيم بذات العنوان، لمقابلة ثلاثة أشخاص لبيع شقق بعقارين ملكه بالهرم مستقلًا سيارة بصحبتهم، إلا أنه لم يعد وتبين غلق هاتفه المحمول، واتهمت شخصين مقيدان الحرية (أحدهما على ذمة قضية "مبانى" والآخر على ذمة قضية "مخدرات").
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكب الواقعة "سائق" – مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة المرج وبصحبته المقاول المُختطف مُقيد اليدين "تم تحريره".
وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر قيامه بشراء 3 شقق بعقار ملك شريك والد المجني عليه" أحد المشكو في حقهما"، إلا أنه فوجئ بصدور قرار إزالة لهم وتم تنفيذه، فقرر اختطاف المجني عليه ومساومة والده على إعادة المبالغ المالية التي سددها في شراء الشقق، وفي سبيل تنفيذ مُخططه اتفق مع (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة قسم عين شمس بالقاهرة) "هارب" على استدراج المجني عليه بزعم مشاهدة شقق سكنية جار تكثيف الجهود لضبط الهارب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.