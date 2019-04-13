انت الان تتابع السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قطار - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم السبت، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 20 دقيقة. وتعتذر الهيئة للمسافرين عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل.
وفي إطار توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير، للمسئولين بهيئة السكك الحديدية باتخاذ إجراءات وآليات جديدة تسهل من سفر الركاب وتخفيف الضغط على شبابيك التذاكر، أعلنت الهيئة، عن توفير خدمة جديدة للمسافرين بإصدار تذاكر سفر أسبوعية بالقطارات المميزة والمطورة «للمسافة أكثر من 20 كم »، وذلك بدءا من السبت
وفي إطار توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير، للمسئولين بهيئة السكك الحديدية باتخاذ إجراءات وآليات جديدة تسهل من سفر الركاب وتخفيف الضغط على شبابيك التذاكر، أعلنت الهيئة، عن توفير خدمة جديدة للمسافرين بإصدار تذاكر سفر أسبوعية بالقطارات المميزة والمطورة «للمسافة أكثر من 20 كم »، وذلك بدءا من السبت المقبل، بحيث تتيح لحاملها التوجه مباشرة لركوب القطارات المميزة والمطورة حسب نوع التذكرة تيسيرا على جمهور المسافرين ولتقليل عدد مرات التردد على شبابيك التذاكر سواء بمحطات القيام أو محطات الوصول ولتوفير الوقت والجهد للركاب.
وأوضحت الهيئة، أن تذكرة السفر أسبوعية تتضمن 12 رحلة بالدرجات المميزة والمطورة وتتيح لحاملها التوجه مباشرة للقطار دون المرور على شـباك التذاكر سواء في رحلة الذهاب أو رحلة العودة لمدة 6 أيام. (التفاصيل)
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