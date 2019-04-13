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انت الان تتابع وزير الداخلية يقرر إسقاط الجنسية عن 63 مصريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، في عددها الصادر اليوم السبت، قرارات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أرقام 498 و499 و515 لسنة 2019، بالإذن لـ63 مصريا بالتجنس بجنسيات أخرى مع عدم احتفاظهم بالمصرية، وذلك بعد الإطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ووفقا للقرار رقم 498 لسنة 2019، يؤذن لـ21 مواطنا أولهم كريم محمد منصور عبد السلام وآخرهم أمير سعيد عطا علام، بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية، وفي القرار رقم 499 لسنة 2019 يؤذن بنفس الأمر لـ21 مواطنا أولهم عمرو محمود عبد الرحيم وآخرهم محمد حسن حسين منصور بنفس الأمر، كما يؤذن بالأمر وفقا
ووفقا للقرار رقم 498 لسنة 2019، يؤذن لـ21 مواطنا أولهم كريم محمد منصور عبد السلام وآخرهم أمير سعيد عطا علام، بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية، وفي القرار رقم 499 لسنة 2019 يؤذن بنفس الأمر لـ21 مواطنا أولهم عمرو محمود عبد الرحيم وآخرهم محمد حسن حسين منصور بنفس الأمر، كما يؤذن بالأمر وفقا لقرار رقم 515 لسنة 2019، لـ21 مواطنا أولهم هشام أبو العلا إبراهيم أبو العلا وآخرهم نبيل جرجس عبد الحكيم سند.
من ناحية، أرسل سمير صبري المحامي بالنقض، في مارس الماضي، إنذارا على يد محضر إلى وزير الداخلية، التمس فيه إصدار الأمر بإسقاط الجنسية المصرية عن معتز مطر، عمرو واكد، خالد أبو النجا، أيمن نور، محمد ناصر، هشام عبد الحميد، وجميع العناصر الهاربة خارج البلاد، لارتكابهم جرائم الخيانة وبيع الوطن لمخابرات. (التفاصيل)
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