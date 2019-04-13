انت الان تتابع مسابقة جديدة لتعيين القيادات المحلية في المحافظات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة التنمية المحلية إجراء مسابقة جديدة للقيادات المحلية بالمحافظات، تشمل رؤساء أحياء ومدن ومراكز في جميع المحافظات. وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم، أن التقديم للمسابقة سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 16 أبريل الجارى، ولمدة شهر وسيتم إجراء اختبارات شفوية وتحريرية للمتقدمين وسيتم الاختيار عن طريق لجنة القيادات بالوزارة برئاسته، وتضم 3 محافظين وخبراء متخصصين فى اللغات والحاسب الآلى ومستشارا بمجلس الدولة وأمين عام الإدارة المحلية.

وأوضح شعراوى أن التقدم للمسابقة سيكون من خلال البوابة الرسمية للوزارة mld.gov.eg، وسيتم إجراء الاختبارات واختيار القيادات الجديدة بداية يونيو المقبل، مؤكداً أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتى فى إطار جهود الوزارة للدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة من الشباب المتميز والمرأة بالمناصب القيادية بالمحافظات